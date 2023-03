"Die Höhle der Löwen": Die verrücktesten Start-ups in der Geschichte der VOX-Show

Wie groß mag wohl die Chance sein, potenzielle Investoren für das eigene Produkt zu begeistern, wenn ich mit jeder Faser meines Körpers signalisiere, dass ich am liebsten gar nicht im Studio erschienen wäre? Jens Thiel und Lucas Richter aus Leipzig hatten bei ihrem hölzernen Auftritt 2017 großes Glück, dass sich ihr Produkt quasi von alleine verkaufen würde. Die Leipziger trugen die Vorteile ihrer Erfindung Fluxbag, einer neuartigen Luftpumpe mit 100 Litern Fassungsvermögen, derart monoton und emotionslos vor, dass der Slogan „Aufblasen war gestern, heute wird „gefluxt““ die Löwen nicht beeindruckte, sondern in erster Linie belustigte. Immerhin: Dem Nutzwert ihres Produkts gedankt, kam es mit Ralf Dümmel als Investor dennoch zum Deal.

Die Gründer von „No Limit“ möchten eben jenes mit ihrer gleichnamigen App in die Ohren ihrer Mitmenschen bringen. Die Anwendung verspricht Entspannung durch mentales Training. Anscheinend völlig unvorbereitet und auf eine Eingebung im richtigen Moment hoffend, fabulierten Norman Alexander und Cemal Osmanovic in übertrieben bildhafter Sprache herum und gönnten sich mit gewichtigen Minen hierzu immer wieder einen Nachschank kühlen Wassers aus der Karaffe. Sei es drum. Ihre Vorstellung lautete 250.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile. Ach, und was sie nebenbei noch erwähnten: Ihre No Limit-App generiere pro Tag 120 bis 130 Nutzer. Das war dann auch schon das Ende ihrer Ambitionen.