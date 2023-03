"GNTM": Lippen-Eklat bei Elsa - alle Infos zur sechsten Folge

Nach dem Umstyling in der letzten Woche drehte sich nun alles um die perfekte Sedcard - eines der wichtigsten Fotoshootings bei GNTM (auch bei Joyn). Es sollte zudem das erste Nacktshooting werden und auch das erste Casting für einen Job stand für die Mädels an. Dabei wurden Elsa ihre aufgespritzten Lippen zum Verhängnis. Posen und andere Gesichtsausdrücke von sich zu zeigen, war schwierig, für die Österreicherin mit dem dauerhaften Schmollmund.

Die Freude bei dem Model-Nachwuchs war groß, als es an die Fotos für ihre Sedcards ging. Halbnackt dafür vor der Kamera zu posen? Kein Problem für die meisten Kandidatinnen. Abgelichtet wurden die Models in Unterwäsche und mit einer großen Tafel in der Hand, auf der die Model-Merkmale, wie Alter, Größe und Maße zu lesen waren. Dafür standen flauschige Bademäntel, die das gleiche rosa wie Selmas neue Haarfarbe hatten und schwarze Unterwäsche bereit. "Endlich kann ich meinen Körper zeigen", freute sich Anya auf das Hüllen fallen lassen. Mit Erfolg! "Wie ein Prada-Model", gab es lobende Worte der Fotografin Vicky Lawton für Anya. Auch Selma, Katherine und besonders Vivien konnten begeistern.

Aufgespritzte Lippen verhindern Elsas Model-Traum Anders als bei Elsa und Jülide. "Ich habe ein komisches Bauchgefühl", spürte die Wienerin schon vor dem Shooting. Durch ihre aufgespritzten Lippen hatte Elsa Probleme, einen anderen Gesichtsausdruck außer einen Schmollmund zu zeigen. "Ich habe mir meine Lippen machen lassen. Das Material kommt aus Russland und ist sehr stark", erklärte die 18-Jährige ihr nicht gelungenes Posing und hinterließ damit keinen guten Eindruck bei der Model-Chefin. Trotzdem bekam Elsa noch eine Chance und es traf Jülide, die nach dem Sedcard-Shooting kein Foto von Heidi Klum bekam und die Show als Erste in dieser Woche verlassen musste.

Als Nächstes stand das erste Casting für einen Modeljob an. Ein italienischer Unterwäschehersteller suchte ein Markengesicht für ihre neue Kampagne. Besonders Coco hoffte, den Auftrag an Land zu ziehen. "Es würde mir viel bedeuten, den Job zu bekommen, weil es auch eine emotionale Geschichte für mich ist", erklärte das Model, die privat Kundin der Marke ist. Doch nachdem sich Heidis Models bei dem Kunden vorgestellt hatten, ging der Job nicht an Coco, sondern Ida war die Glückliche, die von sich überzeugen konnte.

Anya mit dem "Killer-Blick" Am Entscheidungstag liefen die Kandidatinnen vor Heidi Klum und Gastjurorin Rebecca Mir, die bereits vor elf Jahren an GNTM teilnahm und seit dem eine steile Karriere hingelegt hat. Dafür hatten die Mädels ein Hemd mit einem Buchstaben darauf gedruckt an, sollten Fragen aus dem Bereich Mode und Trends beantworten und sich zusammen so hinstellen, dass die richtige Antwort gelesen werden konnte. "Anya du hast auf jeden Fall einen Killer-Blick", fiel Rebecca Mir direkt auf. Seit Anya ihre neue Frisur beim Umstyling bekommen hat, scheint sie vor Selbstbewusstsein nur so zu strotzen.

Bei dem Entscheidungswalk begeisterte, wie auch beim Shooting, erneut Vivien. "Sie sieht aus wie Margot Robbie", machte auch Selma mit ihrem Look positiv auf sich aufmerksam. Doch eine Kandidatin stach erneut mit ihren Lippen raus. "Das erste was mir aufgefallen ist bei dir, ist, dass du keinen Ausdruck hattest", gab es Kritik von Rebecca Mir für Elsa. "Ich finde halt, dass die Mimik bei dir fehlt", erklärte die Moderatorin weiter und war damit ganz der Meinung von Heidi Klum, die immer nur einen Look von Elsa gesehen hatte. "Elsa es fällt mir schwer, weil ich dich echt in mein Herz geschlossen habe, aber ich habe heute leider kein Foto für dich", hörte die 18-Jährige die gefürchteten Worte der Model-Chefin. "Ich freue mich auch ein bisschen auf zu Hause und mein Leben geht weiter", nahm Elsa ihren Rauswurf mit Fassung auf.