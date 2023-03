Der Masuren-Krimi: Freund oder Feind: TV-Kritik: Das taugt der ARD-Krimi

Dorfpolizist Leon Pawlak (Sebastian Hülk) ist der Erste am Tatort: Unter dem Sofa findet er die Kette des ehemals inhaftierten Betrügers Milosz Wozniak (Johannes Kühn). Bald wird diese Spur jedoch von einer anderen überlagert: Im Staubsauger vom Tatort findet Viktoria die Feder eines Kampfläufers. Denselben Vogel hatte sie beim Waldspaziergang tags zuvor mit Leon und dessen Tochter Emilia (Matilda Jork) beobachtet. Leons Dienstwaffe wird zudem eindeutig als Tatwaffe identifiziert. Ist ihr Nachbar und Freund also auch ein Mörder?

Beim Versuch, Leons Unschuld zu beweisen, wird Viktoria ausgerechnet von Leons Tochter Emilia unterstützt. Die Tatsache, dass die minderjährige Angehörige des Hauptverdächtigen an den Ermittlungen beteiligt ist, ist die wohl größte Ungereimtheit in diesem Krimi. Optisch ist auch der vierte "Masuren-Krimi" recht dunkel gehalten. Fans des Nordic Noir-Genres kommen in diesem, wenn auch in Polen angesiedelten Krimi auf ihre Kosten. Andere könnten das Setting womöglich etwas trostlos und depressiv empfinden.