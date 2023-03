SAT.1 zeigt Sondersendung zum Mega-Streik am Montag

Der großflächige Streik, den ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) für Montag angekündigt haben, dürfte in ganz Deutschland für reichlich Chaos sorgen. Eine SAT.1-Sondersendung soll nun am Abend ein Fazit ziehen. Unter dem Titel "Streik Spezial. Deutschland steht still" soll am Montag ab 20.15 über 20 Minuten hinweg das Streikgeschehen beleuchtet werden. Die ursprünglich geplante Show "99 – Eine:r schlägt sie alle!" verschiebt sich entsprechend nach hinten. Die Moderation der Sondersendung übernimmt Claudia von Brauchitsch.