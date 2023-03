"Battleship": TV-Kritik zum Actionfilm mit Rihanna und Liam Neeson

Eigentlich sollte es nur ein internationales Flottenmanöver sein, doch aus dem groß angelegten, in beeindruckender Weitwinkel-Perspektive abgefilmten Spiel wird schnell Ernst: Auf dem Meeresgrund lauern feindliche Aliens, die durch die Kriegs-Simulation aufgescheucht werden. Peter Berg lebt in "Battleship" seine Faszination für die Navy, das Militär im Allgemeinen und Waffen im Speziellen wie ein Kind auf dem Abenteuerspielplatz aus: Die Kamera fängt die Schiffe beinahe ehrfurchtsvoll ein, Nahaufnahmen zeigen für Marine-Fans interessante Details.

Der Kampf Mensch gegen Alien

Der Rest staunt wohl einfach über die epische Schlacht, die losbricht, als die Aliens ihre Angriffslust demonstrieren. Aus organisch wirkenden Raumschiffen, die an Insekten erinnern und bis ins kleinste Detail am Computer ausgearbeitet wurden, schießen sie auf alles, was sich auf dem Wasser und zu Lande bewegt. Nun sind die Fähigkeiten des unkonventionell-chaotischen Marine-Offiziers Alex Hopper (glaubwürdig: Taylor Kitsch) gefragt: Er findet sich plötzlich in der Position des Weltretters wieder und legt sich von seinem Kriegsschiff aus mit den Außerirdischen an.