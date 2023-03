"30 Jahre Quatsch Comedy Club – Legends Of Quatsch": Infos zur Abschiedsparty von Thomas Hermanns

Hinter viel Humor steckt oft auch viel harte Arbeit: Thomas Hermanns kann eine Geschichte davon erzählen, was er in der Show "30 Jahre Quatsch Comedy Club – Legends Of Quatsch" auch tut. ProSieben wiederholt nun zur besten Sendezeit am Samstagabend die Gala-Veranstaltung aus dem vergangenen Dezember, mit der sich der langjährige Moderator von der Bühne verabschiedet hatte. Hermanns, der Mann mit dem breitesten Grinsen der Republik, hatte einst fast im Alleingang das vor allem aus dem angelsächsischen Raum bekannte puristische Stand-up-Comedy-Prinzip in Deutschland etabliert: eine Bühne, ein Künstler, ein Mikro – kein Firlefanz und schon gar keine Requisiten.