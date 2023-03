"Vienna Blood – Rendezvous mit dem Tod": TV-Kritik zum ZDF-Krimi

Brutaler Mord beim Liebesakt

Zum Auftakt – Titel: "Rendezvous mit dem Tod", nach dem Roman von Frank Tallis – schnüffelt das Duo in der Welt der Haute Couture. Der nächtliche Mord an einer Näherin in der Schneiderwerkstatt der bekannten Modedesignerin Kristina Vogl (Lisa Maria Potthoff gibt Reinhardt und Liebermann Rätsel auf. Offenbar wurde die junge Frau beim Liebesspiel getötet, die Obduktion klärt auf: Der Mörder stach ihr durch den Nacken eine Nadel ins Gehirn. Als die Ermittler herausfinden, dass die Wiener Polizei kürzlich einen ähnlichen Fall fälschlicherweise als natürlichen Tod einstufte und der Täter sogar per Brief Kontakt aufnimmt, gewinnt der Fall an Struktur.