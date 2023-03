"MaiBrain: Reise ins Gehirn – Schlaf und Traum": Infos zum zweiten Teil der ZDF-Doku

Film fürs Herz

"Inga Lindström: Hanna und das gute Leben": Neue Liebeshoffnung nach bitterer Trennung

Nach Regen folgt Sonnenschein, besonders in den Filmen von "Inga Lindström". Die angehende Journalistin Hanna (Sina Tkotsch) hat sich gerade von ihrem Freund getrennt. Ein Schritt, den sie aus Selbstlosigkeit getan hat, den die junge Frau kann den Kinderwunsch ihres Partners nicht erfüllen. Doch es rückt Hoffnung auf eine neue Liebe in Gestalt des Orgelbauers Mikael (Maximilian Klas) an. Doch irgendwie kommt ihr der Mann bekannt vor. War da nicht einmal was in der Vergangenheit?

