"Erlebnis Erde: Unsere Meere – Unbekannte Ostsee": Infos zum vierten Teil der ARD-Reihe

Im vierten Teil der ARD-Reihe "Erlebnis Erde: Unsere Meere" porträtiert der Naturfilmer Thomas Behrend die "Unbekannte Ostsee" mit all ihren Facetten. Er zeigt auf, inwiefern sich der Klimawandel auf Flora und Fauna auswirkt. Vor allem die Kleinsten kämpfen mit den Folgen. So fallen Eiderentenküken oft Möwen zum Opfer. Fotoquelle: NDR/Martina Andrés/Doclights Naturfilm

Die Sonne taucht die Eisschollen in Estland auf der Ostsee zwar in ein magisches Licht, die Folgen des Klimawandels sind jedoch für viele Tierarten verheerend. Fotoquelle: NDR/Martina Andrés/Doclights Naturfilm

So schnell und wendig sie im Wasser auch sind, an Land lassen es die jungen Kegelrobben dann doch eher gemütlich angehen. Fotoquelle: NDR/Martina Andrés/Doclights Naturfilm

Nicht nur an Land wagt sich Kameramann Manuel Spescha nahe an die Tiere der Ostsee heran. Er geht auf Tauchgang und filmt den Tod der Miesmuscheln mit einer speziellen Kameraausrüstung. Greift ein Seestern an, geht dem Schalentier im Klammergriff des ach so zierlichen Stachelhäuters buchstäblich die Luft aus. Fotoquelle: NDR/Martina Andrés/Doclights Naturfilm