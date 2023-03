"Wer wird Millionär?“: Jauch bekommt Lachflash und kriegt sich nicht mehr ein

Moderator Günther Jauch schafft es sonst eigentlich keine Miene in der RTL-Quizshow (auch bei RTL+ ) zu verzeihen. Doch bei diesem Irrtum verliert der Moderator am Montagabend die Fassung.

Lachflash bei Günther Jauch

Etwas zu lachen hat außerdem Moderator Günther Jauch. Dieser kriegt sich nämlich aufgrund eines Irrtums des Telefonjokers kaum ein. Bei der Frage: "Unter welcher Bezeichnung kennt man nicht nur den 'Vogel des Jahres 1988', sondern auch so manchen Bürger Ende der 80er?" hat Schmidbauer dank des 50/50 Jokers die Frage bereits die beiden Antwortmöglichkeiten "Abnicker" und "Wendehals" beschränkt. Schmidbauer ruft dann seinen Chef Armin Hossinger an. Der Diplomingenieur wusste sofort die korrekte Antwort: "Wendehals, tausend Prozent." Begründen tut Hossinger seien Wahl so: "Gottlieb Wendehals, der Künstler". Ab da kann sich der Moderator kaum noch halten vor Lachen. Polonäse-Sänger Gottlieb Wendehals ist nämlich nicht bei der Frage gemeint, sondern es handelt sich bei einem Wendehals vielmehr um eine Person, die ihre Meinung schnell ändert, insbesondere in politischen Zusammenhängen.