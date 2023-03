Herbert Grönemeyer verrät: "Ich singe wie ich küsse"

Unfall an Silvester

Video von Jeremy Renner: Verletzter "Avengers"-Star erholt sich

Es war der Schock zur Jahreswende: "The Avengers"-Star Jeremy Renner (52) wurde am Neujahrstag in einen schweren Unfall mit einem Schneepflug verwickelt und verletzte sich schwer. Nun veröffentlichte der angeschlagene Star ein Video, in dem er auf einem speziellen Laufband zu sehen ist.

