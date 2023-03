Dobrindt stellt sich gegen ein Verbot von Öl- und Gasheizungen

Der über das geplante Verbot von neuen Gas- und Ölheizungen hält an. Auch beim Koalitionsausschuss der Ampel-Regierung, der am Sonntagabend begann, stand der von Wirtschaftsminister Robert habeck (Bündnis 90/Die Grünen) geplante Gesetzesentwurf auf der Tagesordnung. Von der Opposition kam die Kritik, man könne Klimaschutz nicht nur über Verbote durchsetzen. Diese Ansicht unterstrich der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, am Montag bei phoenix. Es sei bemerkenswert, dass der zuständige Minister "nicht mehr das eigentliche Thema verteidigt oder argumentiert, nämlich seinen Willen nach Austausch der Heizungen, sondern die Stilfragen versucht in den Vordergrund zu stellen", kritisierte Dobrindt im "phoenix tagesgespräch": "So nach dem Motto: Lasst uns nicht mehr über das Thema reden, sondern ich habe hier Beschwerden über den Stil von anderen, irgendwer hat da irgendwas durchgestochen."