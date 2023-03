60 Jahre ZDF: Alle Infos zum Jubiläum des Senders, den Sonder-Ausstrahlungen und den Mainzelmännchen

Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen. Kennen Sie nicht? Doch, kennen Sie ganz bestimmt! Das sind die Namen der sechs Mainzelmännchen, die in diesen Tagen ihren 60. Geburtstag feiern. Am 2. April 1963 waren sie das erste Mal im Fernsehen zu sehen – in ihrem „Job“ als Trenner zwischen Werbung und Programm, den sie bis heute ausüben. Und eine Rente ist für die beliebten Zeichentrickfiguren nicht in Sicht. Der Name Mainzelmännchen setzt sich übrigens zusammen aus Mainz, dem Sitz des ZDF, und den Heinzelmännchen. Auch die ZDF-Mitarbeiter der ersten Stunde wurden so genannt. Wolf Gerlach war der Schöpfer der Zeichentrickfiguren.

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Mainzelmännchen im Aussehen und in ihren Aktionen immer wieder an die modernen Zeiten angepasst. Trugen anfangs noch alle Mützen, haben Trendsportler Fritzchen und Feingeist Edi sie in den 1990er-Jahren abgelegt. Auch die Kleidung und die Charaktereigenschaften wurden teilweise angepasst. Galt Anton beispielsweise früher als faul, wird er heute eher als der Praktiker dargestellt. Der schlaue Det – leicht zu erkennen an der Brille – ist die väterliche Figur, auf deren Rat die anderen Mainzelmännchen gerne hören.

Die sechs Mainzelmännchen erfreuten sich schnell großer Beliebtheit und wurden zu Maskottchen. Bald fanden sie ihren Weg von den Bildschirmen hinein in die echte Welt. 2013 wurde ihnen – zum 50. Geburtstag – sogar die Mainzelmännchen-Ehrenwürde der Stadt Mainz verliehen, weil sie sich in herausragender Weise um ihre Heimatstadt verdient gemacht haben. Auch mehrere Mainzel-Ampeln sind inzwischen im Stadtgebiet zu finden. Und natürlich haben die Mainzelmännchen eine Heimat in zahllosen Kinderzimmern gefunden. Eine nichtrepräsentative Umfrage beim Team der prisma-Redaktion zeigt eine kleine Bandbreite der Produkte: Mainzelmännchens Hitparade auf Schallplatte, Sammelfiguren, Bilderbücher und ein Gesellschaftsspiel zählen zu den Schätzen von früher, die immer noch in Ehren gehalten werden. Kinder von heute können sich ebenfalls über viele Accessoires mit den munteren Gesellen freuen – ab August wird es auch Sonderbriefmarken mit ihnen geben.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Aber nicht nur die Mainzelmännchen feiern Geburtstag, sondern auch ihr Arbeitgeber, das ZDF. Am 1. April 1963 hielt Gründungsintendant Karl Holzamer die Fernsehansprache, mit der das bundesweite Programm gestartet wurde. Der Programmauftrag umfasst die Bereiche Information, Beratung, Kultur und Unterhaltung. Seit 1967 sendet das Zweite in Farbe. Und in den folgenden Jahren wurden immer wieder neue Ideen umgesetzt: Videotext, ein gemeinsames Satellitenfernsehprogramm mit ORF und SRG, die Beteiligung am deutsch-französischen Kanal Arte, der Sprung ins Internet anlässlich der Olympischen Spiele 1996 in Atlanta, der Kinderkanal KiKA mit der ARD 1997 und viele weitere Meilensteile folgten.

Der Sender ZDF mit seinen Ablegern ist aus der Fernsehlandschaft längst nicht mehr wegzudenken, ebenso wie viele Shows und Serien, die in den Köpfen der Zuschauer eng mit dem Zweiten verknüpft sind. Zuerst fällt vielen sicher „Wetten, dass…?“ ein, die Kultshow um die verrückten Wetten. Doch auch die Nachrichtensendung „heute“, die Musikshow „disco“, die „ZDF-Hitparade“ mit Dieter Thomas Heck oder „Dalli Dalli“ mit Hans Rosenthal und dem berühmten „Das war Spitze!“ sind echte ZDF-Klassiker. Serien-Highlights wie „Die Schwarzwaldklinik“, „Diese Drombuschs“ und Retro-Folgen vom „Traumschiff“ können Fans mittlerweile in der ZDF-Mediathek finden und damit auf dem heimischen Fernseher ein bisschen die Zeit zurückdrehen.

Anlässlich des runden Geburtstags plant das ZDF eine ganze Reihe Sondersendungen und Retro-Specials. Am Samstag, 1. April, steigt um 20.15 Uhr „Die Show der Shows“. Beliebte ZDF-Köpfe werden sich die Ehre geben bei der EventShow, die Klassiker von „Wetten, dass?“ bis zu „Der große Preis“ vereint. Wer genau welche Aufgabe übernehmen wird, ist noch geheim.