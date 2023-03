„Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster“: Interview mit Darstellerin Iris Berben

Was hat Sie an dem Drehbuch angesprochen, dass Sie für die Rolle zugesagt haben?

Iris Berben: Vordergründig der unsentimentale Umgang mit dem Thema Tod. Klara ist eine freigeistige Frau, die nicht in Selbstmitleid zerfließt, sondern dem Ganzen selbstironisch begegnet. Es ist ein Film über das Sterben, der jedoch das Leben feiert. Mich haben die Dialoge angesprochen, und ich konnte mir einfach sehr gut vorstellen, was für ein Typ Frau Klara ist.

Ja natürlich. Sie ist eine selbstständige Frau, die ihr Leben einfach so weiterleben möchte, wie sie es immer getan hat. Sie gibt dem Tod keinen Raum und möchte auch kein großes Gedöns um ihr Ableben machen. Das haben wir gemeinsam. Auch wenn ich niemandem etwas vormachen muss: Ich bin schon über 70 und damit ist der Tod kein biologischer Vorgang, der mir jetzt völlig fremd und weit weg vorkommt. Wobei man sich auch als jüngerer Mensch mit dem Thema beschäftigt, zumindest war das bei mir so. Der erste schmerzhafte Verlust als junger Mensch bringt einen zum Nachdenken über die eigene Sterblichkeit.

Es ist kein Thema, mit dem man gedanklich abschließen kann. Aber ich beschäftige mich lieber mit dem Leben und bleibe neugierig, auf alles, was noch kommt. Zugleich ist es aber, wie bereits angesprochen, mein Job, mich auf Figuren einzulassen. Und manchmal decken sich Fragen und Probleme, die Figuren beschäftigen, mit den eigenen. Mich fasziniert Klaras Umgang mit dem Thema und wie sie sich nicht mit ihrem Ableben und der Bestattung befassen möchte. Sie möchte so selbstbestimmt sterben, wie sie auch gelebt hat: als unabhängige Frau, als Rock ’n’ Rollerin – das finde ich sehr nachvollziehbar.

In dem er eben keine Klischees bedient (lacht). Das Drehbuch ist unheimlich klug geschrieben, alles ist so unsentimental. Natürlich hätte man alle möglichen Klischees bedienen und in sämtliche Fallen tappen können, aber das macht der Film nicht. Was auch an den drei Hauptdarstellern und ihrem Spiel miteinander liegt.