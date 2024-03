"WWM": Astrologie-Fan analysiert Günther Jauch: "Ah, Sensibelchen!"

Am Montagabend wagte eine Hobby-Astrologin den Blick in die Sterne für Günther Jauch . Der Moderator war sicher, er sei Aszendent Ratte. Ein anderer Kandidat kam ohne Schuhe – und ging mit 500 Euro.

Die Kandidatin wählte die Spielvariante mit vier Jokern. Bis zur 2.000-Euro-Marke lief alles bestens. Die Frage lautete: "Ein original Hoverboard aus welcher Filmreihe wurde 2023 für über 100.000 Euro versteigert?" Die Antwortmöglichkeiten: "Star Wars", "Zurück in die Zukunft", "Terminator", "Blade Runner"? Die Kandidatin musste zugeben, dass sie keinen der Filme kannte. "Ich mag kein Science Fiction." Das rächte sich heute. Der Publikumsjoker brachte mit 77 Prozent der Stimmen ans Licht, dass "Zurück in die Zukunft" gesucht war.

Der nächste Joker war bei der 8.000-Euro-Frage fällig: "Elf Tore in 173 Fußball-Länderspielen: Ildefons Lima, der 2023 seine Karriere beendete, ist Rekordtorschütze welcher Nation?" Spanien, Mexiko, Kolumbien und Andorra. Der Zusatzjoker beschrieb sich selbst als privat fußballbegeistert. Die Antwort kannte er zwar nicht, war aber per Ausschlussverfahren der festen Überzeugung, dass es sich nur um die kleine Fußballnation Andorra handeln könne. Selina Beyer folgte seinem Rat. Korrekt!

"Horoskope machen mir Spaß, aber man darf es nicht zu ernst nehmen", verriet Beyer. Jauch forderte sie auf, sein Sternzeichen zu erraten. Sie lag mehrmals falsch. "Krebs", sagte er. Über Selina Beyers Reaktion amüsierte sich das Publikum prächtig: "Ah, Sensibelchen", attestierte sie dem Moderator. Seinen Aszendenten kannte Jauch nicht, doch seine Redaktion kündigte per Display an, dies für ihn zu prüfen. "Dann kommt Aszendent Ratte raus oder so", vermutete der Moderator, besann sich dann aber: "Ach so, Ratte waren die Chinesen." Gemeint waren natürlich die chinesischen Sternzeichen.