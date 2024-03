Ungenierte Tänze im "First Dates Hotel": "Soll ich für dich strippen?"

Schon an ihrem ersten Abend im "First Dates Hotel" (VOX) umgarnte Michelle ein Mann per "Magic Mike"-Tanz. "Ich saß auf dem Stuhl, und dann ging's ab", berichtete die 30-Jährige Gastgeber Roland Trettl von der besonderen Begegnung mit dem Österreicher Bernhard. Als auch ihr eigentliches Date, der 28-jährige Yunus, am Tisch anbot, für sie zu strippen, wähnte sich die Ergotherapeutin im falschen Film ("Warum wollen denn alle Männer hier für mich strippen? Strahle ich aus, dass ich das gut finde?"). Das galt auch für zwei No-Gos, die Yunus im Laufe des Abendessens preisgab.

Für Michelle hat sich die Teilnahme an "First Dates Hotel" aber trotzdem gelohnt. Am Flughafen traf sie Bernhard wieder – und prompt bestätigte sich der "sehr starke emotionale Vibe", den der Österreicher schon zuvor bei der nächtlichen Begegnung an der Hotelbar verspürt hatte. Das Ende vom Lied: Bernhard lernte bereits Michelles Eltern kennen, ein Gegenbesuch in Wien ist geplant.