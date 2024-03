"Terra X: Was die Welt am Laufen hält: Mobilität": Kritik zur neuen Ausgabe mit Harald Lesch

Mobilität ist für den Menschen enorm wichtig. Doch wie wird die Zukunft aussehen und wie fing eigentlich unsere Mobilität an? Harald Lesch geht in einer neuen Ausgabe von "Terra X" dem Thema der Fortbewegung nach.

"Terra X: Was die Welt am Laufen hält: Mobilität"

Im Januar 1886 meldete der Mannheimer Ingenieur und Erfinder Carl Benz das erste Benzinauto der Welt – den Benz Patent-Motorwagen – zum Patent an. Das Fahrzeug hatte weder Dach noch Lenkrad, nur drei Räder und einen winzigen Motor. Wie es sich mit dem höchstens 16 Sundenkilometer schnellen Wagen fährt, testet "Terra X"-Moderator Harald Lesch nun höchstpersönlich: In der ZDF-Dokumentation "Was die Welt am Laufen hält: Mobilität" setzt er sich aufs Fahrrad, reist per Dampflok und steuert einen Originalnachbau des Benz Patent-Motorwagens. Lesch zeigt: Die Geschichte der menschlichen Mobilität ist so spannend wie vielfältig.