Olaf Scholz plaudert über Privates bei "3nach9": "War ein unsportlicher Jugendlicher"

In der 600. Ausgabe "3nach9" war Olaf Scholz zu Gast. Damit saß erstmals ein amtierender Bundeskanzler in ihrer Runde. Erstaunlich offen sprach der Spitzenpolitiker über sein Privatleben und gab Einblicke in sein Eheleben, seine kulinarischen Vorlieben und wie er es mit Sport hält.

Die dienstälteste Talkshow Deutschlands feiert ihre 600. Ausgabe und erwartet zu ihrem Jubiläum hohen Besuch: Als erster amtierender Bundeskanzler überhaupt ist Olaf Scholz (SPD) im Radio Bremen-Talk "3nach9" (Freitag, 8. März, 22 Uhr, Radio Bremen / NDR / HR) zu Gast. Hält sich der SPD-Mann sonst zu Themen außerhalb der Politik verständlicherweise bedeckt, gibt er in der vorab aufgezeichneten Sendung bei Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo seltene Einblicke in sein Privatleben.

Gefühlvolle Worte von Olaf Scholz "Zunächst mal ist das die Mutter aller Talkshows", schmeichelt Scholz augenzwinkernd der Sendung, als Antwort auf die Frage, warum er der Einladung gefolgt sei. "Ansonsten ist es so, dass meine Frau und ich sehr selten Fernsehen gucken." Das passe einfach nicht in ihre Lebens- und Zeitplanung. Dann schob der Kanzler aber noch ein Kompliment hinterher: "Aber was wir ziemlich oft gucken, ist am Freitag Talkshow – und eben '3nach9'." Di Lorenzo fasst den Applaus im Studio lachend zusammen: "Das spiele ich mir jetzt drei Wochen lang abends vor ..."

Doch es soll ja nicht um die Sendung selbst, sondern den Menschen Olaf Scholz gehen. Verheiratet ist der Kanzler mit SPD-Politikerin Britta Ernst. Di Lorenzo merkt an, dass er – sobald es um sie ginge – für seine Verhältnisse regelrecht emotional werde. Und tatsächlich findet der sonst eher kühle Norddeutsche gefühlvolle Worte auf die Frage, was sie ihm im Laufe der Beziehung mitgegeben habe: Andere Menschen zu mögen sei eigentlich das, was uns miteinander begleiten sollte, so Scholz. "Die Zuneigung, die Liebe als großes Gefühl unter den Menschen. Das ist das, was ich am meisten mitgenommen habe."

Ehefrau brachte die Sportwende Seine Frau habe ihn auch einst dazu gebracht, mit dem Sport anzufangen. Vor acht Jahren war Scholz zuletzt bei "3nach9" zu Gast, damals noch als Hamburger Bürgermeister. Szenen seines Ruderwettstreits mit Giovanni di Lorenzo werden eingespielt, Scholz spricht daraufhin offen über seine Fitness. "Ich bin ja ehrlicherweise ein sehr unsportlicher Jugendlicher gewesen", denkt er zurück. Mit 40 Jahren habe sich das aber geändert, "weil meine Frau gesagt hat: So geht es nicht mehr weiter". Später habe er dann mit dem Laufen angefangen.

Auch zu seinen kulinarischen Vorlieben wird Scholz befragt. Was ihm nach eigener Aussage immer gelinge, seien Königsberger Klopse. Ein anspruchsvolles Gericht, aber: "Wenn man einmal weiß, wie es geht, ist es nicht mehr schwer." Und unter welchem Namen bestelle er denn Essen, hakte di Lorenzo nach? "Das machen wir gar nicht mehr", stellte der Bundeskanzler fest: "Nicht nur aus Sicherheitsgründen, wir können ja kochen."

Außerdem sitzen in der Jubiläumsrunde von "3nach9": Ex-Tennisspielerin Andrea Petković, Wissenschaftlerin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim, Künstlerin Marie Meimberg, der ehemalige Ministerpräsident Bernhard Vogel, der ehemalige Fußballprofi Thomas Hitzlsperger, der sich vor zehn Jahren als homosexuell geoutet hat, und Hirnforscher Volker Busch.