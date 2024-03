"Twilight"-Saga als neue Animationsserie: Wiedersehen mit Bella und Edward

Die schauerlich schöne "Twilight"-Saga kehrt zurück. Doch dieses Mal in einer ganz neuen Version. Die Vampirgeschichte erscheint als Animationsserie.

Bereits 2023 war bekannt geworden, dass die Liebe zwischen der Sterblichen Bella Swan (Kristen Stewart) und dem Vampir Edward Cullen (Robert Pattinson) aus der beliebten Filmreihe "Twilight" in Serienform zu neuem Leben erweckt werden soll. Nun gibt es ein erstes Update zur Produktion, das wohl so manchen Fan überraschen dürfte: Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, sei der Ableger von Anfang an als Animationsserie konzipiert worden.