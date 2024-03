"The Masked Singer": Das ist das Rateteam in der 10. Staffel

Bisherige Mitglieder des Rateteams

Seit der ersten Staffel von "The Masked Singer" im Jahr 2019 haben sich einige prominente Gesichter im ständigen Rateteam ausprobiert. Rateteam-Legende Ruth Moschner war bisher mit Ausnahme der dritten Staffel in allen Ausgaben Teil des Teams und steht damit an der Spitze. Auf immerhin fünf Teilnahmen brachte es Rea Garvey, der ausnahmslos an der Seite von Ruth Moschner auftrat. Andere Promis wie Sonja Zietlow, Max Giesinger, Collien Ulmen-Fernandes und Bülent Ceylan waren in jeweils einer Staffel Mitglieder des Rateteams. In der neunten und bisher letzten Staffel teilten sich dann Álvaro Soler und Rick Kavanian einen Platz neben Moschner. Soler übernahm das Raten in den ersten, sein Kollege Kavanian in den letzten drei Sendungen der Staffel. Zudem gesellt sich in jeder Folge ein drittes, wechselndes Mitglied zum Rateteam hinzu.