"Tatort"-Effekt sorgt für Verwirrung beim Publikum: "Hab' mich derb erschrocken"

"Borowski und der Wiedergänger" hieß die neue "Tatort"-Ausgabe, die am Sonntag im Ersten lief. Dabei handelte es sich um einen der letzten Fälle mit Hauptdarsteller Axel Milberg . Wie so oft überzeugte er in seiner Paraderolle des Kommissars Klaus Borowski. Allerdings sorgte eine Szene für Fragezeichen und Verwirrung bei den Fans.

Keine Leiche, keine Spur, kein Verbrechen

Nach 68 Minuten geschah in diesem "Tatort" etwas, das es in der fast 54-jährigen Geschichte des Formats noch nie gab: Nach einem frustrierten Dialog zwischen den Ermittlern Mila Sahin (Almila Bagriacik) und Borowski, die bis dahin keine Leiche und keine Spuren eines Verbrechens gefunden hatten, schloss sich an die Worte Axel Milbergs ("Das war's. Feierabend.") ein klassischer blau-weißer "Tatort"-Abspann mit der bekannten Musik an.