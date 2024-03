Erste Folge "Let's Dance": "Tanzende Nudelgerichte" zum Auftakt

Mit viel Leidenschaft zeigten die 14 Promis zum Auftakt von "Let's Dance", was sie tänzerisch drauf haben. Von "Gehirngulasch" über "Penne all'arrabiata" und "Aglio Olio" war einiges dabei. Eine prominente Dame fühlte sich als "eine Mischung aus Pocahontas und sexy Grinch" und musste direkt wieder aus der Show tanzen.

Nach der offiziellen Kennenlernshow in der vergangenen Woche startet "Let's Dance" bei RTL am Freitag regulär in die 17. Staffel. Los geht es mit einer "phänomenalen Eröffnung" des Juroren-Teams rund um Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González und dem Tanzteam von "Let's Dance" in einem schwungvollen 20er-Jahre-Special. Als erstes Tanzpaar des Abends sind Schauspielerin Lina Larissa Strahl und ihr Partner Zsolt Sándor Cseke mit einem beschwingten Quickstepp dran. Moderator Daniel Hartwich ist begeistert.

Detlef Soost liefert "ganz großes Kino" ab Jorge Gonzaléz lobt Lina Larissas Lebensfreude, Llambi wünscht es sich frecher, aber die Zutaten habe sie, so Motsi Mabuse. Mit 14 Punkten legt sie gut vor. Auch sehr sportlich ist NFL-Moderatorin Jana Wosnitza, die als "Powergirl" mit einem sehr sportlichen Jive mit Vadim Garbuzov nur zwei Punkte weniger bekommt als Lina Larissa Strahl.

Choreograf Detlef Soost weiß zwar, dass der Langsame Walzer ein schöner Tanz ist, aber nur "wenn man ihn kann." Die Proben führten bei ihm zu "Gehirngulasch", gesteht er, aber bei der Show zeigt er so viel Gefühl, dass nicht nur die Jury ganz aus dem Häuschen ist. "Als hättest Du Privatstunden genommen", lobt ihn Tanzpartnerin Ekaterina Leonova. González war "gefesselt", Mabuse spürte zwar noch keine Gänsehaut, aber fast, und Llambi sieht großes Potential: "Das war ganz großes Kino." Bei der Punktevergabe ist Detlef Soost mit Food-Influencer Stefano Zarrella gleichauf (18 Punkte), der nicht nur mit viel Leidenschaft kocht, sondern auch mit viel Leidenschaft tanzt.

Gabriel Kelly mit federleichtem Quickstepp "Team Lulissimo" (Sängerin Lulu und Massimo Sinató) toppt diese Spitzenleistung in der Wertung. "Ich habe Massimo nicht gesehen", lobt sie Jorge González und Joachim Llambi sieht "Penne all'arrabiata" und "Aglio Olio" auf der Tanzfläche. Lulu ist mit 19 Punkten die mit Abstand stärkste Frau.

Nur einer ist in der ganzen Show besser, macht ihr aber keine Konkurrenz: Musiker Gabriel Kelly, der das letzte Mal schon für Folge drei gesichert wurde, zeigt, wie federleicht ein Quickstepp aussehen kann. Dafür bekam er beim Training von Tanzpartnerin Malika Dzumaev Schokolade, von Motsi Mabuse dieses Mal acht Punkte und insgesamt 21.

Viel Spaß beim Training hatten Comedian Tony Bauer und Anastasia Stan, die zum ersten Mal bei "Let's Dance" dabei ist. "Wenn wir beide tanzen, dann sieht das aus wie 'Let's Dance Kids'", scherzt Bauer nun: "Ich bring so gerne Leute zum Lachen, weil ich in meinen Leben so viel geweint hab."

"Papiertiger" Tillman Schulz Bauer hat das Kurzdarmsyndrom, wodurch er täglich 17 Stunden mit einem Infusionsrucksack herumläuft. Für "Let's Dance" macht er nur noch zehn bis zwölf Stunden draus. Sein Cha-Cha-Cha wirkt leicht und Jorge lobt seine lockere Hüfte. Mit 16 Punkten liegt er am Ende auf Platz vier.

Genauso enthusiastisch geht Autor und Entertainer Biyon Kattilathu mit Marta Arndt an den Jive zu Bobby Days "Rockin' Robin" ran. Er "kickt sich ins Glück" (Victoria Swarovski) und bekommt dafür 17 Punkte.

"Die Höhle der Löwen"-Investor Tillman Schulz tanzt den Tango Argentino nicht als Löwe, sondern als "Papiertiger" (Llambi). Da hilft der Riesenstrauß rote Rosen für Motsi Mabuse auch nicht. Die Jury ist unbestechlich und gibt ihm sieben Punkte.

Ann-Kathrin Bendixen bekommt mageren Punkt von Llambi Motorrad-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen, die sich wenig überraschend, aufs Motorrad setzt, ist mit ihm gleichauf. Die Haare wehen, der Wow-Effekt ist groß, auf dem Parkett verfliegt der Effekt leider sogleich und ihr Tanz wirkt hölzern. "Es muss selbstverständlicher werden", kritisiert Llambi und gibt ihr einen mageren Punkt. Einen Fan hat sie trotzdem: Ihre Oma drückt immer die Daumen, bis sie blau sind. "Ich bin eigentlich voll zufrieden, ich hab's noch nie so gut gemacht", lobt sich die Influencerin selbst.

Nach Acapulco reist "Bergdoktor"-Schauspieler Mark Keller gemeinsam mit Kathrin Menzinger. Der "Loco in Acapulco"-Cha-Cha-Cha war "ein bisschen schludrig", aber die Optik stimmt (Llambi). Aber am liebsten hätte er seine Söhne aufs Parkett geschickt. Ob die auch 13 Punkte geholt hätten?

Comedienne Maria Clara Groppler tanzt aus der Show Damit ist er sogar besser als Model Eva Padberg und Partner Paul Lorenz (elf Punkte), denn Schönheit allein ist keine Emotion. Sportlerin Sophia Thiel sucht ihre Weiblichkeit, Partner Alexandru Ionel zieht einen Rock beim Training für sie an, um ihr ein paar Moves zu zeigen. Sie fange im Bett mit dem Tanz an, erzählt sie: "Du liegst im Bett, die Musik geht los und ich denke: Wow!" Für den Wow-Moment wird sie ebenfalls mit elf Punkten belohnt.

Dass sich Comedienne Maria Clara Groppler selbst zu toll findet, merkt Tanzpartner Mikael Tatarkin schnell, denn beim Training fehlt ihr nicht das Talent, sondern die Ernsthaftigkeit. Den Cha-Cha-Cha zu Whitney Houstons "How Will I Know" beginnt sie mit einem Bügelbrett. Ihr Hochmut bricht ihr letztlich das Genick, sie fühlt sich mit grünen Fransen wie "eine Mischung aus Pocahontas und sexy Grinch" und fliegt mit zehn Jury-Punkten und den wenigsten Zuschauerpunkten raus.