"Die Hundedetektive – Rettung für verlorene Vierbeiner": Kritik zur neuen RTL-Reihe

Was tun, wenn der Hund weg ist?

In rund einem Viertel der deutschen Haushalte lebt mindestens ein Hund. Für viele Besitzer sind Labrador, Bulldogge, Terrier und Co. so etwas wie Familienmitglieder. Nicht umsonst werden die haarigen Mitbewohner auch die besten Freunde des Menschen genannt. Und es ist kein Wunder, dass die Sorge groß ist, wenn der eigene Hund plötzlich verschwindet, ein Albtraum für jeden Tierliebhaber und Hundebesitzer.