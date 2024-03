"Suiten für eine verwundete Welt": Kritik zum Cello-Konzert (Johann Sebastian Bach) bei 3sat

Bei Tanja Tetzlaff treffen Musik und Natur aufeinander. Die Cellistin reiste für das Filmprojekt "Suiten für eine verwundete Welt" an verschiedene Orte auf der Welt, an denen die Folgen des Klimawandels schon deutlich zu spüren sind. Mit ihrem Konzert vor beeindruckender Kulisse interpretiert sie Cellosuiten von Johann Sebastian Bach und will die Natur um Verzeihung bitten.

Leidenschaft am Cello

Erschüttert von der Bedrohung und Zerstörung der Umwelt, will Tanja Tetzlaff mit ihrem Projekt ein Zeichen setzen. Die Cellistin reiste dafür an Orte in Europa, an denen der Klimawandel bereits Realität ist. Vor dieser Kulisse lässt sie ihre Musik sprechen und weist auf die Probleme hin. Mit viel Leidenschaft interpretiert sie Cellosuiten von Johann Sebastian Bach.