Dritte Folge "GNTM": Heidi Klum schockt Models mit Radikal-Auslese

Überraschend viele Models, die vorher gelobt wurden, mussten am Ende der dritten Folge von "GNTM" wieder nach Hause fliegen. Gastjuror war dieses Mal Jean Paul Gaultier, der einen haarigen Rat parat hatte.

Niemand Geringerer als Jean Paul Gaultier hilft Heidi Klum in Folge 3 von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20.15; ProSieben), im übervollen Kandidaten-Pool aufzuräumen. "24 Girls und 30 Boys sind leider zu viel für die erste Challenge", hat Heidi nachgerechnet. Solz präsentiert sie ihren Gastjuror als "Ikone der Modewelt", "Rebell" und "einen der Vorreiter in Sachen Diversity".

Jean Paul Gaultier: "Ich mag Individualität und Persönlichkeit" Beim ersten Catwalk geht es für die Bewerber direkt um alles oder nichts: "Jean Paul und ich gucken uns jede einzelne Person an, und dann werden wir uns entscheiden", verkündet die Klum. Zwilling Luka: "Das war ein sehr schockierender Moment"! Wir dachten, wir üben jetzt, aber es geht darum, rauszufliegen." Marcia: "Mein Herz ist in meinen Popo gerutscht!"

Der französische Designer hat genaue Vorstellungen: "Ich möchte, dass sie wie auf der Straße laufen, nicht wie Models. Ich mag Individualität und Persönlichkeit – I don't like the Klons!" Dass Kandidatin Mare einen Bademantelgürtel zum BH umfunktioniert hat, kommt daher bestens an. Voll des Lobes ist Gaultier auch über Bewerber Akim: "Ich kann nur sagen: Bravo zu diesem Outfit, es ist fantastisch! Er ist ein Modeschöpfer, ein Designer. Germany 12 Points!"

Viele Models sind Heidi Klum "ein bisschen zu steif" Heidi findet jedoch, dass viele Models "ein bisschen steif" laufen, andere "wackeln zu sehr mit den Schultern", vor allem die Männer "wollen immer so ein bisschen so einen Eierwalk machen". Ja, is' denn schon Ostern? Kandidat Lucas (schauspielert auch bei "Köln 50667"), der sich im schweren Glitzeroutfit von Designerin Jasmin Erbas "fühlt wie so ein Ritter", ist mit den Nerven am Ende: "Noch mal mal halte ich das nicht aus, dieses Eierflattern! Mein Gesicht war wie eingefroren, ich weiß nicht, ob ich gelaufen bin", sagt er nach seinem Walk, bei dem die Hose einreißt. "Mir ist es am Ar... immer luftiger geworden", berichtet Lucas.

Die Zwillinge Luka und Julian bekommen transparente Outfits in unterschiedlichen Farben verpasst und können so erstmals auseinandergehalten werden. "Die wollen gar nicht, dass man weiß, wer wer ist", vermutet Mare. Lucas hat herausgefunden, dass "Julian ein bisschen lieber guckt und Luka böser". Vanessa hat den ultimativen Tipp: "Man muss die Zwillinge zum Lachen bringen. Luka hat spitzere Eckzähne, daran kann man sie unterscheiden."

Heidi Klum: "Ich will seine Haare abschneiden, komplett abschneiden!" Jean Paul Gaultier gefällt zwar der Walk der Brüder, nicht aber, dass sie wie Klone daherkommen: "Es ist vielleicht nicht gut, genau den gleichen Haarschnitt mit der Blondierung zu haben", kritisiert er das Styling der Zwillinge. "Das ist vielleicht für den Einstieg gut, aber am Ende nicht unbedingt sinnvoll." Heidi Klum amüsiert sich über den verdutzten Gesichtsausdruck der beiden: "Ihr gerade so: Wir sollen anders aussehen? Nee, das geht nicht!"

Den Vorschlag ihres prominenten Gastjurors hält sie für eine "sehr gute Idee": Vorm Umstyling sollten Luka und Julian also schon jetzt zittern. Ebenso wie Beau Armin: Der erinnert die Klum zwar an das bekannte Männermodel Marcus Schenkenberg, aber das reicht der 50-Jährigen nicht: "Ich will seine Haare abschneiden, komplett abschneiden!", hat sie radikale Umstyling-Pläne.

Es wird ausgesiebt Beim Finale des Walks (Aldin: "Wie heißt Finale noch mal auf Französisch? Irgendwas mit Fischfilet ... Defilee!") fliegen dann einige der Kandidaten, die Heidi und Jean Paul Gaultier gerade erst noch gelobt hatten, überraschend raus. So trifft es Akim, der vielleicht doch auf Modedesigner umsatteln sollte. Seine beste Freundin Xenia ist hingegen weiter – ohne jede Modelerfahrung: "Ich habe erwartet, dass er noch viel weiter kommt als ich. Ich kann es gar nicht glauben", ist die 23-Jährige geschockt.

Auch für Flugbegleiter Niklas (30) ist der Ausflug in die Modewelt bereits Geschichte: "Es bricht mir das Herz, aber leider ist die Reise hier heute schon zu Ende", sagt Heidi Klum über den Mann, den sie persönlich in einem Flugzeug gecastet hat, als ersten Mann für #GNTM. "Ich hoffe, wir fliegen bald wieder irgendwo schön hier, nach Italien oder so", flötet sie.

Niklas hatte sein Aus bereits vorhergesehen: "Ich fühle mich wie so ein Praktikant, der mitlaufen darf", hatte er nach seinem ersten Walk gesagt. Für die anderen Kandidaten geht es in der nächsten Woche auf nach Teneriffa.