Trauer um Comedy-Star: Richard Lewis ist gestorben

Erst machte sich Richard Lewis in der Stand-up-Szene einen Namen, dann eroberte er zahlreiche Comedy-Formate. Der Schauspieler war unter anderem in "Leaving Las Vegas" und "Robin Hood – Helden in Strumpfhosen" zu sehen. Nun ist der US-Komiker im Alter von 76 Jahren gestorben.

Er war vor allem für seine selbstironischen und schwarzhumorigen Auftritte bekannt: Der US-amerikanische Stand-up-Comedian Richard Lewis ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Wie unter anderem das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet, handle es sich bei der Todesursache laut Lewis' Sprecher Jeff Abraham um einen Herzinfarkt. Im April 2023 hatte Lewis bekannt gegeben, an Parkinson erkrankt zu sein.

Richard Lewis aktuell in "Lass es, Larry!" zu sehen Nach seinen Anfängen in der Stand-up-Szene der 70er- und 80er-Jahre fasste Lewis auch im US-Fernsehen und in Hollywood-Produktionen Fuß. Zwischen 1988 und 1997 war er in drei Comedy-Specials auf dem Premium-Kabelsender HBO zu sehen, ergatterte eine Rolle in Mel Brooks' Filmparodie "Robin Hood – Helden in Strumpfhosen" und in dem Drama "Leaving Las Vegas".

Seit Anfang der 2000er-Jahre war Lewis immer wieder in der mit zwei Emmy-Awards ausgezeichneten HBO-Serie "Curb Your Enthusiasm" ("Lass es, Larry!", 2000-2011 und seit 2017) zu sehen. In der von "Seinfeld"-Co-Serienschöpfer Larry David erdachten Show spielte er eine fiktive Version seiner selbst. Auch nach seinem Tod ist der Komiker aktuell in der derzeit laufenden finalen Staffel zu sehen.