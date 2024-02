„Die Bachelors“: Favoritin muss überraschend ihre Koffer packen

Damit hätten wohl nur die wenigsten Zuschauer am vergangenen Mittwochabend gerechnet. Sebastian schickt eine seiner Favoritinnen überraschend nachhause.

Die letzte Woche vor den Dreamdates steht an. Nur noch zehn Single-Ladys sind übrig und wollen um das Herz der Bachelors kämpfen. Besonders Leonie will Sebastian zeigen, dass es ihr nach wie vor ernst ist. Seitdem Leonie in einem Vier-Augen-Gespräch angeteasert hatte, dass es nicht jede Frau in der Villa ernst mit der großen Liebe meint, ist Sebastian auf Abstand gegangen. So richtig einschätzen konnte er Leonies Aussagen nicht. Trotzdem galt sie immer als eine seiner Favoritinnen. Die beiden einigen sich im Gespräch darauf, zukünftig wieder „leichter“ miteinander zu reden. Ohne schweres Gepäck. Ob der Plan aufgeht?

Lisa bekommt wieder kein Einzeldate Während Sebastian Eva, Leonie und Kim zu einem ruhigen Ausflug im Kayak einlud, wurde es bei Dennis deutlich actionreicher. Lisa, Lizzy und Rebecca durften beim Car-Drifting Date alles geben. Für Dennis offenbar genau das richtige Date: „Ein gutes Auto, heiße Girls und qualmende Reifen. Was will man mehr?“ Für Lizzy dagegen ein bisschen zu wild. Sie entschied sich, lieber auf dem Beifahrerplatz zu sitzen und Dennis driften zu lassen. Ganz angetan war Dennis nach diesem Date von Rebecca. „Sie hat Emotionen gezeigt“, so der Bachelor. Zeit zu zweit gibt es im Anschluss für Lizzy. Ein Schlag ins Gesicht für Lisa, die bisher noch gar kein Einzeldate mit Dennis hatte. „Was mach ich überhaupt noch hier?“, fragt sie sich unter Tränen bei ihrer Rückkehr in die Villa. Lizzy und Dennis bekommen von der schlechten Stimmung nichts mit. Die beiden kommen sich näher und knutschen sogar.

Action-Date im Hai-Käfig Nach den Gruppendates wartet ein ebenso actionreiches Einzeldate auf Sebastian, Dennis, Larissa und Nadia. Beim „Shark Cage Diving“ dürfen sie geschützt in Gitterkäfigen mit Haien tauchen. Ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten. Dennis nutzt direkt die Gelegenheit, um Nadia im Hai-Käfig zu küssen. Zurück in der Bachelor-Villa gab es dann noch heiße Eiswürfelspiele zwischen den beiden. „Mir war ja auch wichtig, mal zu erfahren: Geht’s auch nicht nur um die körperliche Anziehung, sondern kann ich ein Gespräch mit Nadia führen, wenn´s einfach auch um tiefere Themen geht?“, so Dennis. Auch Sebastian und Larissa ließen den Abend in der Villa ausklingen und knutschten heftig miteinander. Ein Kuss mit Folgen, wie sich herausstellen sollte. „Kann ich jetzt wieder aufstehen?“, fragte Sebastian etwas peinlich berührt, nachdem Larissa gegangen war.