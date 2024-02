Auszeichnung für "Fest & Flauschig"-Podcast von Böhmermann und Olli Schulz

Über 500 Millionen Streams – darüber freuen sich in diesen Tagen die "Fest & Flauschig"-Podcaster Jan Böhmermann und Olli Schulz. Sie sind erst die zweiten der Branche in Europa, die diesen Meilenstein erreicht haben.

Sänger Olli Schulz darf sich dieser Tage gleich zweimal freuen: Nachdem er es mit seinem neuen Album "Vom Rand der Zeit" an die Spitze der deutschen Album-Charts schaffte, wurde er am Dienstag gemeinsam mit seinem Kollegen Jan Böhmermann mit einer Auszeichnung für ihren Podcast bedacht.

Auch Daniel Konstantinos Nikolaou, Interim Head of Podcast beim Streamingservice, zeigte sich über den Erfolg begeistert: "Jan Böhmermann und Olli Schulz haben mit ihrem Podcast den Grundstein für die deutsche Podcastbranche gelegt". Er erklärte in einem Statement: "Wir bei Spotify sind stolz darauf, dass wir in unserer langjährigen Partnerschaft bereits etliche Meilensteine miteinander feiern konnten, in die sich dieser Award einreiht."