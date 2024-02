Vater von Taylor Swift schlägt mutmaßlich Fotografen ins Gesicht

Am Montagabend beendete Popstar Taylor Swift den australischen Teil ihrer "Eras"-Welttournee in Sydney. Insgesamt gab sie vier Konzerte in der Hauptstadt von New South Wales. Knapp 600.000 Fans insgesamt sahen an den letzten Wochenenden ihre Auftritte in Australien an – doch nun wird der Erfolg von schweren Vorwürfen überschattet: Ein Paparazzo namens Ben McDonald behauptet, von Taylor Swifts Vater in Sydney geschlagen worden zu sein, wie unter anderem der "Guardian Australia" berichtet.