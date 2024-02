"Weltspiegel Doku: Varanasi – Stadt des glücklichen Todes": Kritik zur ARD-Dokumentation

Varanasi gilt als spirituelle Hauptstadt Indiens und zieht unzählige Hindu-Pilger an, die hier im heiligen Wasser des Ganges baden und Bestattungsrituale vornehmen. In den Straßen befinden sich rund 2.000 Tempel. Viele Hindus glauben, dass Menschen, die in dieser Stadt sterben, Glück haben. Nur so könne der Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt gebrochen werden. Oliver Mayer geht dem Thema für die "Weltspiegel Doku: Varanasi – Stadt des glücklichen Todes" auf den Grund.