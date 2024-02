"Traumschiff"-Star Horst Naumann ist tot

Mit 21 startete der 1925 geborene Schauspieler seine Karriere am Theater im sächsischen Döbeln, bald darauf war Naumann in Filmklassikern der DEFA, wie in "Carola Lamberti – Eine vom Zirkus" und "Leuchtfeuer" zu sehen. 1958 siedelte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Christa in die Bundesrepublik über und wurde auch dort zum gefragten TV- und Filmstar. Eine seiner ersten Hauptrollen hatte er in der ZDF-Serie "Wolken über Kaprun" (1964), im TV-Film "Claus Graf Stauffenberg" (1970) spielte er den berühmten Nazi-Widerstandskämpfer.

1983 folgte dann das Engagement auf dem "Traumschiff": Ein "Riesenspaß" sei die Arbeit gewesen, erinnerte sich Naumann 2022 in der Talkshow "Riverboat", auch wegen der "auserlesenen Crew". So habe ihn bald schon eine Freundschaft mit Heide Keller verbunden, die die Chefhostess Beatrice spielte. Noch einen Tag vor ihrem Tod im August 2021 habe er mit ihr gesprochen, erzählte der Schauspieler.

Auf der Bühne stand Horst Naumann in den letzten Jahren zwar nur noch selten, im Kleinkunsttheater "Die Säule" in Duisburg, das seine zweite Ehefrau Martina Linn-Naumann betreibt, arbeitete er aber bis zuletzt immer noch (als Regisseur für das "Best Ager"-Programm). 2023 ließ er zudem eine seiner alten Sprechrollen neu aufleben: Für ein kleines Marxloher Filmprojekt zu "He-Man" und den "Masters of the Universe" schlüpfte Neumann noch einmal in die Rolle des Erzählers.