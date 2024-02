"James Bond"-Star Pamela Salem ist tot

"Sag niemals nie" (1983) ist zwar "nur" ein inoffizieller Film der Action-Reihe, trotzdem haben viele 007-Fans den Film in guter Erinnerung. Das liegt einerseits am gewohnt charmanten Geheimagenten-Darsteller Sean Connery, andererseits an seiner liebenswürdigen Gehilfin Miss Moneypenny. In der Neuverfilmung des Bond-Ablegers "Feuerball" verkörperte Pamela Salem die Bond-Kultfigur. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 80 Jahren verstorben. Das bestätigte die Produktionsfirma Big Finish in einem Statement via X (ehemals Twitter): "Wir sind zutiefst bestürzt über den Tod unserer lieben Freundin und Kollegin Pamela Salem."

Salem wurde 1944 in Indien geboren. Später studierte sie unter anderem in Heidelberg und London, wo sie eine Theaterschule besuchte. Schon bevor Salem 1983 in "Sag niemals nie" zu sehen war, hatte sie schauspielerische Spuren hinterlassen. Unter anderem war sie in TV-Serien wie "Doctor Who", "Magnum P.I." und "Emergency Room" zu sehen. Bis Ende der 1990er-Jahre tauchte Pamela Salem noch in diversen TV- und Kino-Produktionen auf, ehe es mit der Jahrtausendwende ruhiger um sie wurde. Ihren letzten Auftritt vor der Kamera hatte sie 2010 in der HBO-Serie "Big Love".