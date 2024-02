"Kevin – Allein zu Haus"-Star Devin Ratray gesteht Schuld ein

Großes Interesse an der 17. Staffel

Dschungelcamp 2024 lieferte RTL den größten Reichweiten-Erfolg seit Jahren

Seit 2017 war das Interesse an der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nicht mehr so groß, wie in diesem Jahr. Das Dschungelcamp gewann mit der 17. Staffel deutlich an Reichweite hinzu. Auch bei Social Media konnte das Format neue Follower gewinnen.

