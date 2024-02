"Stürmische Jugend"-Star Micheline Presle gestorben

1949 ging Presle in die USA. Sie wurde von 20th Century Fox unter Vertrag genommen, änderte ihren Nachnamen in Prelle, drehte mit Fritz Lang ("Der Held von Mindanao") und spielte unter anderem an der Seite von John Garfield, Tyrone Power, Errol Flynn und Paul Newman. Die große Hollywood-Karriere blieb ihr jedoch verwehrt, weshalb Presle schon bald nach Frankreich zurückkehrte.

Bis ins hohe Alter vor der Kamera

Nach der Rückkehr blieb Presle in ihrem Heimatland ein Filmstar, konnte aber an frühere Erfolge kaum anknüpfen. In den 1960er-Jahren wandte sie sich zunehmend dem Fernsehen zu und erlangte zwischen 1965 und 1971 große Beliebtheit durch ihre Rolle in der Serie "Eine französische Ehe". Gleichzeitig blieb sie im Kino präsent, wo sie vor allem in Nebenrollen zu sehen war. Sie arbeitete mit Regisseuren der Nouvelle Vague zusammen und war in Filmen wie "Eselshaut" und "Das Blut der Anderen" zu sehen.