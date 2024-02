"Hart aber fair": Louis Klamroth beißt sich an Martin Kind die Zähne aus

Unsummen an TV-Geldern, doch kaum Stehplätze und Scheichs als Club-Eigner: Die englische Premier League ist bei weitem die finanziell stärkste Fußballliga und sportlich attraktiv. "Wenn man das gut findet, ist das ein Vorbild", meinte Fußball-Podcaster Nico Heymer am Montag bei "Hart aber Fair", "die Fankultur" habe man dort aber "vernichtet". Man könne es sich in England nicht mehr leisten, ins Stadion zu gehen. Wenn die Premier League das Vorbild für die DFL sein solle "werden viele, viele Fans nicht bereit sein, auch nur einen Schritt mitzugehen".

"Herr Kind hat gerade die Möglichkeit, sehr einfach sehr viel Schaden vom deutschen Fußball abzuwenden", sprang Kessen in den Schlagabtausch ein, "denn alles, was derzeit läuft, schadet dem deutschen Fußball massiv". Was das den ändere, wollte Kind wissen. Kessen: "Das ist das, was hinter den Protesten steckt und was kritisiert wird, dass die demokratische Akzeptanz nicht gegeben ist oder zumindest massiv angezweifelt wird, insbesondere aufgrund Ihres Verhaltens und Ihrer – wenn ich das so sagen darf – Rumeierei in der Diskussion danach."