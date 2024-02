Hazel Brugger über ihre zweite Schwangerschaft: "Ich konnte mich ja gar nicht mehr bewegen"

"Das Baby ist da", verkünden Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Damit ist das Paar zum zweiten Mal Eltern geworden. In ihrem Podcast berichtete die Entertainerin, wie die Geburt ihrer Tochter verlaufen ist.

Hazel Brugger ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das verkündete die Komikerin im Rahmen ihres Podcasts "Hazel Thomas Hörerlebnis", den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Autor Thomas Spitzer, betreibt: "Wir haben ein neues Baby zu Hause", erklärt Brugger in der neuen Episode, die den passenden Titel "Das Baby ist da" trägt. Aus der Folgenbeschreibung geht hervor, dass es sich bei dem Neugeborenen um ein Mädchen handelt. Im März 2021 wurden Brugger und Spitzer schon einmal Eltern einer Tochter.

Hazel Brugger: "Ich muss mich geschlagen geben" An den Alltag mit zwei Kindern hat sich das Paar nach eigener Aussage bereits gewöhnt: "Ich finde es viel normaler mit zwei Kindern als mit einem, weil man einfach weiß: Ich bin in der Unterzahl", erklärt die 30-Jährige: "Ich muss mich geschlagen geben." Ihr fünf Jahre älterer Partner stimmt zu: Das Leben mit zwei Kindern erfordere viel mehr Planung. "Man kann sich einfach gar nichts mehr vornehmen, was nicht mit Kindern zu tun hat", findet Brugger.

Die Geburt des zweiten Kindes habe seine Partnerin aber auch deutlich verändert, meint Spitzer: "Du bist, wenn ich das so richtig einschätzen kann, so glücklich wie noch nie in deinem Leben zuvor, oder?", fragt er im Podcast. Die Schweizer Moderatorin bestätigt: "Ich weiß auch nicht, was los ist. Dieses Kind ist herausgekommen und ich habe sofort Quatsch gemacht mit dem Kind." So habe sie sofort mit dem Baby geplaudert und Fotos gemacht.

Beschwerliche Schwangerschaft Wann genau das Mädchen das Licht der Welt erblickte, verriet das Paar nicht. Allerdings sei es "später als geplant" soweit gewesen. "Das Ausharren und Warten hat mich schier wahnsinnig gemacht", erinnert sich Brugger. Besonders die letzten Wochen der Schwangerschaft seien nicht leicht gewesen: "Ich konnte mich ja gar nicht mehr bewegen. Ich hatte so ultrakrasse Nervenschmerzen in den Beinen, im Rücken, eigentlich im ganzen Körper. Ich konnte auch das Haus nicht mehr verlassen." Die eigentliche Geburt verlief dann, nach Aussagen des Paares, sehr schnell: "Wir waren, glaub ich, um 4.30 Uhr am Krankenhaus", erinnert sich Spitzer im Podcast: "Und um 5.30 Uhr war das Kind da."