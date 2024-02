"Wer wird Millionär" - Kandidatin plaudert über ihre Nacht mit Udo Jürgens

Um die Jahrtausendwende herum arbeitete Beckmann noch an der Rezeption eines Hotels. Hier gab es ab und an auch ein paar Begegnungen mit berühmten Persönlichkeiten, zum Beispiel mit Komiker Jürgen von der Lippe oder mit Schlagerlegende Udo Jürgens. Letzterer verbrachte mit der damals noch 21-Jährige einen gemeinsamen Abend an der Bar. Nachdem er ihr das „Du“ angeboten hätte, würde sie nach wie vor „Udo“ sagen. „Was haben Sie mit Udo Jürgens in dieser Nacht gemacht?“, wollte Jauch gespannt wissen. Der Sänger, der 2014 verstorben ist, habe sie nachhaltig beeindruckt. „Wir haben ein paar Wodka Lemon getrunken und hatten viel Spaß, wir haben viel zu erzählen gehabt“, erinnerte sich Beckmann.

Spät in der Nacht sei sie mit dem Taxi nachhause gefahren. Sogar ein Geschenk hatte der Schlagerstar noch parat: Es gab Konzerttickets mit exklusivem Zugang zum Backstage-Bereich. „Udo ist ein Wahnsinns-Typ gewesen“, schwärmte Jauchs Kandidatin. Im Backstage-Bereich wurde sie von Udo Jürgens im Bademantel empfangen. „Er hat so geschwitzt! Das lief alles so in den Kragen rein. Ich habe mich noch so reingerieben mit meinem Haar - dein Schweiß ist mein Schweiß, es war toll“, erzählte Beckmann weiter. "Hat man sie irgendwie noch trennen können in dieser Nacht?", fragte Jauch ironisch, woraufhin Beckmann betonte, dass sie damals erst 21 Jahre alt gewesen wäre.