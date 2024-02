"frontal-Dokumentation: White Angel – Das Ende von Marinka": Doku begleitet Evakuierungsteam in der Ukraine

Am 24. Februar jährt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal. Der Krieg tobt seit zwei Jahren – und hat seither vor allem über die Zivilbevölkerung unermessliches Leid gebracht. Angst, Verzweiflung und Tod sind insbesondere in der Ostukraine an der Tagesordnung. Doch inmitten der schier aussichtslosen Lage gibt es Momente der Hoffnung. Dann nämlich, wenn die Evakuierungsteams in den zerstörten und bedrohten Ortschaften Menschen retten; wenn sie Alte und Familien und Kinder in Sicherheit bringen; wenn sie Schwerverletzte aus den Trümmern befreien.

Hochdramatische Momente bei den Rettungsaktionen

Nach Putins Angriffsbefehl im Februar 2022 gehörte Marika in der Oblast Donezk zu jenen Orten, die den Schrecken des Krieges am meisten zu spüren bekamen. Es folgten Bomben, Kämpfe, Zerstörung, Leid, Tote. Die Dokumentation von Arndt Ginzel zeigt, wie sich der Polizist Vasyl Pipa und seine Leute immer und immer wieder in die Kleinstadt begeben, um die verbliebenen Menschen zu evakuieren – oft unter russischem Beschuss und in ständiger Bedrohung. Das eindrückliche Filmmaterial stützt sich vor allem auf die Aufnahmen des Teams selbst. Pipas Helmkamera lief bei den Einsätzen monatelang fast durchgehend mit und fing den lebensgefährlichen Alltag ebenso ein wie die im Film gezeigten hochdramatischen Momente bei den Rettungsaktionen. "Ich wollte so die begangenen Verbrechen dokumentieren", sagt Pipa, der in dem Film auch als Erzähler aus dem Off fungiert.