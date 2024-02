"Blackbox Ukraine: Kampf um die Geschichte": Kritik zur Doku über Putins Auslegung der ukrainischen Geschichte

Putin will seine Großmachtfantasien ausleben und das russische Reich vergrößern. Dabei behauptet er, die Ukraine würde zu Russland gehören. Doch was ist dran an Putins Auslegung der ukrainischen Geschichte? Die Doku geht dieser Frage nach und beleuchtet die komplizierte Vergangenheit.

In "Blackbox Ukraine" (MDR / ARTE) wird die Geschichte jahrhundertelanger Verflechtungen, vor allem aber der Kampf der Ukrainer gegen russische Vereinnahmung und Unterdrückung erzählt. Offensichtlich will Wladimir Putin, der sich in der Nachfolge so glorreicher wie frommer Zarenherrscher sieht, die Ukraine unter russische Herrschaft zwingen – wie möglicherweise auch andere Teilstaaten der früheren Sowjetunion. – Die Anerkennung der Ukraine als eigenständigen Staat nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 steht dabei gar nicht zur Debatte.