"Die Toten von Salzburg – Süßes Gift": Kritik zum neuen Krimifall mit Michael Fitz

Ein vergiftetes Betthupferl sorgt für das Ableben eines jungen Mannes. War die tödliche Mozartkugel wirklich für ihn bestimmt? Oder handelte es sich um einen politischen Akt, vielleicht aber auch um eine Tat aus Eifersucht? Hauptkommissar Mur ( Michael Fitz ) und seine österreichische Kollegin (Fanny Krausz) ermitteln in dem vielschichtigen Fall.

Wenn die österreichische Politik zur Pressekonferenz ruft, dann ist auch Hofrat Seywald (Erwin Steinhauer) nicht weit: Ausgerechnet sein alter Freund Gustav "Nussi" Nussbaumer (Karl Fischer) soll in "Die Toten von Salzburg – Süßes Gift" (Regie: Erhard Riedlsperger, Buch: Peter Koller) mit seiner neuen Biogasanlage den Ausbau erneuerbarer Energien in der Alpenregion vorantreiben.

Hauptkommissar Mur (Michael Fitz) ist als verdeckter Personenschützer Wittmanns rasch zur Stelle. Ebenso seine junge Kollegin Russmeyer (Fanny Krausz) von der Kripo Salzburg. Vergiftete Mozartkugeln werden als Tatwaffe identifiziert. Die österreichische Süßigkeit befand sich als "Betthupferl" im Hotelzimmer von Wittmann. Wurde der junge Mann also versehentlich Opfer eines politischen Anschlags? Oder handelt es sich um eine Tat aus Eifersucht? Für Mur und Russmeyer beginnen vielschichtige Ermittlungen.

Die Produktion von Biogas zur Reduktion von klimaschädlichem CO2 ist nicht nur im TV-Krimi in aller Munde: Im Jahr 2021 wurden, einem Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zufolge, etwa 54 Prozent der erneuerbaren Energie in Deutschland aus Biomasse gewonnen. Durch die Biogasproduktion werden 12,2 Prozent des erneuerbaren Stroms und fast zehn Prozent der erneuerbaren Wärme bereitgestellt. Insgesamt deckt die in deutschen Biogasanlagen erzeugte elektrische Leistung rund 5,4 Prozent des deutschen Stromverbrauchs ab.