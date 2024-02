Zum Tod von Andreas Brehme: So reagieren Klubs und Wegbegleiter auf die traurige Nachricht

Am Dienstagmorgen schockte die Nachricht ganz Fußball-Deutschland: Andreas Brehme, der Weltmeister von 1990, erlitt in München einen Herzstillstand und verstarb im Alter von 63 Jahren. Im Laufe des Vormittags meldeten sich zahlreiche Wegbegleiter und Vereine zu Wort, die ihre Anteilnahme und Trauer ausdrückten.

Weltmeister Bodo Illgner: "Mir fehlen die Worte. 63 ist doch kein Alter"

"Es ist supertraurig und für die Weltmeister von 1990 der zweite Schicksalsschlag in so kurzer Zeit", so sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Pierre Littbarski gegenüber "Bild". Er bezog sich auch auf den Tod Franz Beckenbauers. "Wir haben zwei absolut liebe Menschen verloren. Wir haben zusammen und gegeneinander Fußball gespielt, da gibt es natürlich eine tiefe Verbundenheit." Auch Weltmeister Bodo Illgner sei "total geschockt", wie er "Bild" mitteilte. "In so kurzer Zeit erst der Franz und jetzt der Andy. Das ist Wahnsinn. Mir fehlen die Worte. 63 ist doch kein Alter."