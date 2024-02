"A Rainy Day In New York": Kritik zum Liebesfilm von Woody Allen

Wer auf der Suche nach einem romantischen und lustigen Film ist, der ist bei Woody Allens "A Rainy Day In New York" genau richtig. Auf Timothée Chalamet und Elle Fanning wartet ein besonderes Wochenende in der pulsierenden Stadt.

"A Rainy Day In New York" Romanze • 21.02.2024 • 20:15 Uhr

Zwar sorgten die Missbrauchsvorwürfe gegen Regisseur und Drehbuchautor Woody Allen für einen faden Beigeschmack zum Start von "A Rainy Day In New York" 2019, fraglos gehört das Werk aber zu einem der schönsten Filme. Die Romanze, die ARTE nun erstmals im deutschen Free-TV zeigt, spielt – natürlich – erneut in der Heimatstadt des Filmemachers. Ashleigh Enright (Elle Fanning), die immer Schluckauf bekommt, wenn sie nervös ist, und ihr Freund, der auf den tollen Namen Gatsby Welles hört und von Shootingstar Timothée Chalamet gespielt wird, fahren für einen Tag von ihrer kleinen Provinzuni nach New York.

Ashleigh, die aus Arizona stammt und Manhattan kaum kennt, hat hier ein Interview für die Uni-Zeitung; Gatsby, der in Manhattan aufgewachsen ist, will ihr die Stadt zeigen. Ein romantisches Kuschel-Wochenende war der Plan. Doch dann kommt alles anders – und nicht nur wegen des Wetters.

Ein Liebesknäuel voller loser Enden "A Rainy Day in New York" ist einmal mehr eine liebevolle Hommage an Allens Geburtsstadt (auch wenn der Regisseur in Brooklyn aufwuchs, nicht in Manhattan). Der US-amerikanisch-französische Schauspieler Chalamet, der im neuen Film "Wonka" (2023) die Titelfigur Willy Wonka verkörpert und ab 29. Februar mit "Dune 2" in die Kinos kommt, geht dabei in seiner Rolle des verwöhnten, hübschen Collegebubis vollends auf.

Ashleigh trifft sich mit einem gefeierten Arthouse-Regisseur (Liev Schreiber) zum Interview in einem schicken Hotel und folgt ihm zu einem Filmstudio, um sich mit ihm das Werk anzuschauen, lernt währenddessen einen Drehbuchschreiber (Jude Law) kennen, der von seiner Frau betrogen wird, und einen Schauspieler (Diego Luna), der seine Frau betrügen will. Und weil das hier ein Woody-Allen-Film ist, verstricken sich alle Beteiligten in ein Liebesknäuel voller loser Enden, die am Ende mit viel Geschick zusammengeführt werden.

Viel Liebe und Hingabe "A Rainy Day In New York" ist Altherrenfantasie und Kleinmädchentraum zugleich. Ja, der Film ist altmodisch. Aber im besten Sinne. Er ist romantisch und kitschig und lustig zugleich, wie das nur Woody Allen schafft. Und ja, Allen erzählt auch hier im Prinzip dieselbe Geschichte wie seit Jahren – aber das mit so viel Liebe und Hingabe und Feingefühl, dass man ihm gerne zuhört.

"Dune 2" mit Superstar Chalamet startet am Donnerstag, 29. Februar, in Deutschland. Der 28-Jährige schlüpft erneut in die Rolle des Hauptcharakters Paul Atreides. Ursprünglich sollte der Science-Fiction-Film bereits im November 2023 erscheinen. Aufgrund des Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood wurde der Kinostart allerdings verschoben.

"A Rainy Day In New York" – Mi. 21.02. – ARTE: 20.15 Uhr