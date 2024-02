Martin Scorsese wird mit dem Goldenen Ehrenbären der Berlinale ausgezeichnet

Bekommt Scorsese für "Killers of the Flower Moon" den Oscar?

Obwohl er bislang nur einen Oscar (für "Departed – Unter Feinden") im Regal stehen hat, gilt Martin Scorsese als einer der größten Filmemacher aller Zeiten. Der gebürtige New Yorker arbeitete sich nicht nur am Gangsterfilm ab ("Taxi Driver", "Goodfellas"), sondern drehte auch Biopics ("Aviator", "The Wolf of Wall Street") und Musikfilme ("No Direction Home", "Shine a Light"). Dabei oft an seiner Seite: Schauspieler Leonardo DiCaprio – so auch in Scorseses jüngstem Werk "Killers of the Flower Moon" (2023), für den der Regisseur bereits in Kürze seinen zweiten Oscar erhalten könnte.