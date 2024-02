Trauer um WM-Sieger: Andreas Brehme ist tot

Der ehemalige Fußballnationalspieler ist tot. Seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer veröffentlichte eine Mitteilung, in der sie den Tod der FCK-Legende bestätigt. "In tiefer Trauer teile ich im Namen der Familie mit, dass mein Lebensgefährte Andreas Brehme heute Nacht infolge eines Herzstillstandes plötzlich und unerwartet verstorben ist. Wir bitten, in dieser schweren Zeit unsere Privatsphäre zu wahren und von Fragen abzusehen".