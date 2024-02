"First Dates Hotel": Erst Zungenküsse und Kinderpläne - dann kommt die Enttäuschung

"Jetzt können wir hier nackig durch die Gegend rennen", freute sich Anna bei ihrem Date mit Soldat Florian. Die beiden planten im "First Dates Hotel" bereits ihre Zukunft mit Kindern und kamen sich nah. Doch von Happy End keine Spur.

Schon am Restauranttisch hätte Anna in der vergangenen Folge von "First Dates Hotel" (VOX) Datepartner Florian am liebsten das Hemd vom Leib gerissen. Um den Soldaten oberkörperfrei zu sehen, musste sich die forsche 31-Jährige aber noch ein wenig gedulden. Wie gut, dass Gastgeber Roland Trettl dem Begehren Annas nachhalf. Erst schickte er die beiden auf ein zunächst abenteuerliches, dann romantisches Date.

Intimes Candle-Light-Dinner und ein blubbernder Whirlpool "Ich werde auf jeden Fall bohren, wie beim Zahnarzt", kündigte Anna an, persönlichere Seiten an Florian ergründen zu wollen. Vor der malerischen Küstenlinie Mallorcas verhandelten die beiden dann sogar schon, wie viele Kinder sie bekommen würden. "Ich würde direkt eins hinterherjagen", verlieh Florian seinem Wunsch nach zwei Kindern nonchalant Nachdruck. Anna willigte ein – zumindest, sofern sie zwei Hunde bekäme. Anschließend besiegelten die zwei Turteltauben bei leidenschaftlichen Züngeleien ihre Familienpläne.

Bei so viel Romantik konnte Roland Trettl gar nicht anders und schickte Florian und Anna in die Golden Suite, wo sie ein intimes Candle-Light-Dinner ebenso erwartete wie ein blubbernder Whirlpool. Davor ging es aber noch in die Dusche – und zwar gemeinsam. Er habe ja schließlich Hilfe gebraucht, um die Sonnencreme abzuwaschen, erklärte Florian neckisch.

Luna: "Wir haben beide Brüste tätowiert" Zwar erfüllte er Annas Wünsche ("Jetzt können wir hier nackig durch die Gegend rennen") nicht ganz, auf Tuchfühlung im Whirlpool gingen die beiden trotzdem. Annas Hoffnung auf ein "Ramba-Zamba" im Schlafgemach zerschellte am Ende aber genau wie der zarte Wunsch nach einer Beziehung. In Deutschland verlief sich die Liebesspur von Florian und Anna. Jammerschade.

Optimistischer sehen Mimi und Luna in die Zukunft und das, obwohl die selbsternannte "crazy cat lady" Luna bislang immer "ein schlechtes Händchen beim Daten" bewiesen hatte. Dank "First Dates Hotel" stehen die Chancen auf ein Ende ihres Single-Daseins aber ganz gut.

Der 33-jährigen Wienerin fielen an Mimi direkt ihre "mega-schönen Augen" auf. Außerdem bemerkten die beiden Ähnlichkeiten bei ihren Leidenschaften (Luna: "Musik ist eine Sprache, die macht einiges mit einem"), Essensgewohnheiten und extravaganten Tattoovorlieben (Luna: "Wir haben beide Brüste tätowiert").

Ein zweites Date muss her! Nachdem ihr abendliches Date bei flambierter Ananas im Pool-Daybed und einem Küsschen auf die Wange geendet hatte, waren sich beide Frauen einig: Ein zweites Date muss her! Entsprechend ging es tags darauf in die Gin-Destillerie, wo die zwei duftaffinen Singles nicht nur an den verschiedenen Gin-Aromen schnupperten. Ein "gutes Match" seien sie, befand Mimi zu ihrem Mallorca-Abschied. Und tatsächlich: Auch zurück in der Heimat hielten Luna und Mimi Kontakt und trafen sich wieder.

Noch auf Mallorca bleiben dürfen dagegen Martin (47) und Scharlen (41). Vom Tisch des charmanten Österreichers aus dem Zillertal ("Des Herz bumbert a mal ganz schnell zu de Ohrwaschln") und der Münchner Privatière ("Ich liebe Luxus und schöne Dinge") schallte das ganze Date über ansteckendes Lachen durch das "First Dates"-Restaurant. Selbst die Tatsache, dass Martin zwischendurch Scharlens Namen vergaß, tat dem harmonischen Abend keinen Abbruch. "Ich brauche genau so einen Mann. Ich sehe uns schon zusammen", wähnte sich die Zweifach-Mama bereits im Liebesglück. Ob es dazu kommt, zeigt sich beim zweiten Date der beiden.

Gute Chancen für David und Sina Ein erstes Date würde Fitness-Trainer David und der einstigen Modedesignerin Sina schon reichen. Sowohl tagsüber an der Poolbar als auch abends am Daybed stimmte die Chemie zwischen dem 39-Jährigen und der 32-Jährigen vom Start weg. "Sein Strahlen in den Augen" gefiel Sina sofort, ebenso wie das Gefühl, "als wenn man sich schon ewig kennen würde". Dem Iron-Man-Absolventen ging es ähnlich, konstatierte er nach dem unerwarteten abendlichen Rendezvous doch: "Ich finde sie unheimlich sympathisch." Da dürfte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn Roland Trettl David und Sina nicht auch bereits einen Tisch im Restaurant reserviert hätte.