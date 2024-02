"Der Flensburg-Krimi: Wechselspiele": Kritik zum zweiten Fall des Ermittler-Duos

Krimi-Nachschub aus dem hohen Norden

Bei so manchem ARD-Zuschauer dürfte diese Reihe bereits in Vergessenheit geraten sein. Schließlich sind mittlerweile mehr als zwei Jahre vergangen, seit 6,4 Millionen Menschen (Marktanteil: beachtliche 20,6 Prozent) verfolgten, wie mit dem "Flensburg-Krimi" die Stadt an der Förde endlich zu ihrem Krimirecht kam. In der ersten und seither einzigen Folge, "Der Tote am Strand" (2021, Regie: Janis Rebecca Rattenni), wurde – wie so oft in den Küstenkrimis aus dem hohen Norden – ein Toter aus dem Meer gespült.