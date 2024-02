"rent a comedian": Neue ProSieben-Show macht Stars zu Praktikanten

ProSieben setzt am Mittwochabend auf Comedy. Der Sender macht aus Stars Praktikanten. Unter anderem wird Tahnee in einem Supermarkt arbeiten und Luke Mockridge wird zum Tierpfleger.

Tahnee als Angestellte hinter der Fleischtheke im Supermarkt? Was wie ein besonders kreativer Traum klingt, wird bei ProSieben Wirklichkeit: In der neuen Comedy-Show "rent a comedian" schickt der Sender pro Folge einen Comedian oder eine Comedienne als Praktikant oder Praktikantin in ein Unternehmen.

Im Frühjahr geht es mit "Bratwurst & Baklava – Die Show" weiter Los geht es am Mittwoch, 21. Februar, um 21.25 Uhr, mit Tahnee: In einer Supermarktfiliale in der nordrhein-westfälischen Stadt Bergheim bedient die 31-Jährige die Kundschaft und versorgt sie nebenbei mit einer Extraportion gute Laune. Zeitgleich erprobt sich Comedian Luke Mockridge als Tierpfleger in der ZOOM Erlebniswelt in Gelsenkirchen beim Ausmisten der Gehege und der Fütterung von Erdmännchen.

Insgesamt vier Folgen von "rent a comedian" sind auf dem alten Sendeplatz von "Zervakis & Opdenhövel. Live." geplant. Das Journal ging im Dezember nach 77 Ausgaben zu Ende. Auch nach dem Ende von "rent a comedian" ist für lustige Unterhaltung im Anschluss an "TV total" (immer mittwochs, 20.15 Uhr) gesorgt: Im Frühjahr gehen Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar mit "Bratwurst & Baklava – Die Show" zum ersten Mal auf Sendung. Im weiteren Verlauf des Jahres präsentieren Tahnee und Khalid Bounouar in der "Quatsch Comedy Show" Comedy in allen Facetten.