"Let's Dance"-Star mit 44 Jahren gestorben: Motsi Mabuse trauert um Show-Kollegen

Robin Windsor ist tot. Der Profitänzer, der fünf Jahre lang zum Cast der britischen Version von "Let's Dance" ("Strictly Come Dancing") gehörte, starb im Alter von 44 Jahren. Auf der Plattform X gab Windsors Management am Dienstag "schweren Herzen" den Tod des Tänzers bekannt.

Im Netz ist die Anteilnahme groß

"Seine außergewöhnliche Fähigkeit, Gefühle durch Bewegung auszudrücken, zog das Publikum in seinen Bann und verzauberte es mit jedem Schritt", heißt es in dem Beitrag: "Dein Vermächtnis wird in den Herzen all derer weiterleben, die das Glück hatten, dein Leuchten mitzuerleben." Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.