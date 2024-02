US-Moderator will Richter eine Million Dollar jährlich zahlen – für dessen Rücktritt

Üppige Urlaubsreisen, Flüge in Privatjets und Immobilien für seine Mutter: Clarence Thomas arbeitet als Richter am obersten Gerichtshof der USA – und schreibt derzeit Negativschlagzeilen. Der Republikaner soll demnach Annehmlichkeiten in Millionenhöhe von konservativen Milliardären angenommen haben. Für TV-Late-Night-Host John Oliver war das ein gefundenes Fressen. Er ließ sich am Ende seiner jüngsten Show zu einem skurrilen Angebot hinreißen.