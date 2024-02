Familienmitglied von "Aschenbrödel"-Darsteller erhebt Vorwürfe gegen Sachsen

Weihnachten ohne "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist für viele TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer nicht denkbar. Kein Wunder also, dass es im Barockschloss Moritzburg in Sachsen derzeit eine Sonderausstellung zu dem Märchen und seiner berühmten Verfilmung gibt. Obwohl die Ausstellung noch in dieser Woche ausläuft, könnte sie noch längerfristig im Zentrum des Interesses stehen – wegen einer sich anbahnenden gerichtlichen Auseinandersetzung. Wie "Bild" berichtet, will Josef Abrhám Jr., Sohn der verstorbenen Schauspielerin Libuše Šafránková, den Freistaat Sachsen verklagen.